Lækker brasilianer-model blotter sig på hed ferie

Det er let at drømme sig væk for tiden - særligt til varmere himmelstrøg sydpå.

I Brasilien gør man tilsyneladende det modsatte.

Sammen med en veninde var brasilianske Alessandra Ambrosio for nyligt taget nord til ferieparadiset i Tulum, en mayaby beliggende i Mexico på Yucatán-halvøens østside.

Foto: All Over Press/Splash News

Foto: All Over Press/Splash News

Foto: All Over Press/Splash News

Se også: Se billederne: Topløs model leger cowgirl

Her demonstrede den 36-årige Victorias Secret-model gennem 17 år en del af årsagen til, at den populære undertøjsfabrikant bruger hende til at sælge varerne.

Foto: All Over Press/Splash News

Foto: All Over Press/Splash News

Foto: All Over Press/Splash News

Alessandra Ambrosio lå i 2016 nummer 13 på Forbes liste over verdens bedst betalte modeller. Ifølge mediet tjente hun 30 millioner kroner fra 1. juni 2015 til 1. juni 2016.

Brasiliansk babe viser masser af hud

Det svarer til 2,5 millioner kroner om måneden.

Ligeledes figurerer Ambrosio også højt på lister over verdens smukkeste kvinder.

Tulum Et opslag delt af Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) den 21. Feb, 2018 kl. 3.55 PST

Mor til to

Alessandra Ambrosio er mor til to, Anja på ni og Noah, fem år.

Modellen sagde i 2016 til mediet Net-A-Porter, at det har forandret hendes psyke og fysik at blive mor.

- Før var jeg hele tiden 100 procent tilpas med at få lavet lingeri-billeder. Så fik jeg børn. På en eller anden møde føles det mere mærkeligt at lave lingeri, når jeg er mor.

- Men jeg synes, jeg har en bedre krop nu, end før jeg fik børn. Jeg har fået flere former, og jeg har det bedre med det, end jeg havde før.