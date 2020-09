Lærer skrev til stjerne: Fik kæmpe overraskelse

Brian Austin Green har gjort en lærers liv en hel del lettere efter at have hjulpet med at skaffe blyanter og hæfter under corona

'Beverly Hills'-stjernen Brian Austin Green har gjort en lærer fra Collingswood en hel del gladere under coronakrisen.

Den kendte skuespiller har nemlig haft sin egen pung fremme og betalt en såkaldt ønskeliste, man kan oprette på Amazon, for læreren Amy Hoffman.

Det fortæller den glade lærer til TMZ.

Brian Austin Green har på sin Instagram delt, hvordan det var været svært for ham med børnenes virtuelle læring under corona, og at han virkelig havde stor empati og respekt for dem, der arbejder som lærere.

Efter at have set det, kontaktede Amy Hoffman stjernen og sendte ham et link til sin side med ønsker, hvor det hele var værktøjer, som børnene skal bruge i klassen.

Brian Austin Green endte med at betale omkring 500 dollars for hele listen svarende til 3.100 kroner.

Ifølge læreren havde hun oprettet listen, fordi hun sammen med andre undervisere er desperate efter at have blyanter, hæfter og bøger nok, fordi børnene ikke må deles om tingene som tidligere.

Derfor var hendes budget på 250 dollars heller ikke nok, og hun besluttede at bede stjernen om hjælp.

Amy Hoffman har sendt kvitteringen af overførslen fra Brian Austin Green til TMZ.