Lagt for had: - Jeg er frastødt

Forleden lagde den amerikanske model Chrissy Teigen, der er gift med sangeren John Legend, sig under nålen for at få lavet en tatovering af en række datoer, der betyder noget for hende. Heriblandt hendes børn og ægtemands fødselsdage.

Den nye tatovering har hun delt flere billeder af på sin Instagram-profil.

Tatoveringen, der forestiller en række forskellige tal, har hun fået lavet på sin underarm, og netop den detalje er faldet flere af hendes følgere for brystet.

Flere ser nemlig en lighed til Holocaust og mener, at tatoveringen minder om dem, som jøderne fik i koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig.

'Chrissy, jeg ved godt, at du ikke mente at starte det her med din tatovering, men jeg vil opfordre dig til at læse op på historien om Holocaust-tatoveringer - en serie af numre, som de blev tvunget til at få, for at man kunne identificere dem i koncentrationslejre. Det her har potentiale til at være meget stødende, selvom det ikke var din intention', skriver en.

'Jeg er ærlig talt chokeret over, der ikke er flere, der kan se Holocaust-forbindelsen. Er den type tatoveringer ikke længere lige så respektløse, som de har været?', skriver en anden.

'Som efterkommer af en Holocaust-overlever finder jeg denne tatovering meget stødende, skriver en tredje, mens en fjerde fortsætter:

'Før du får numre tatoveret på din underarm, så overvej at få dem lavet alle andre steder (Holocaust undertoner), lyder det, mens en jødisk kvinde skriver, at hun er 'frastødt' af tatoveringen.

33-årige Teigen har været gift med John Legend siden 2013. Foto: AFF-USA/Shutterstock

Der er dog også flere, der tager Chrissy Teigen i forsvar og påpeger, at tatoveringen slet ikke ligner dem, jøderne fik i koncentrationslejrene.

'Hvis der er en person mere, der laver en reference til Holocaust, så skriger jeg. Det ser overhovedet ikke ens ud. Jeg er jødisk, og jeg er ikke blevet stødt, for det er ikke det samme! Og hendes intentioner var ikke at gøre grin med nogen', skriver en.

'Åh min gud. I mennesker bliver stødt af hvad som helst', skriver en anden.

Chrissy Teigen har endnu ikke selv kommenteret kritikken, men hendes mand, John Legend. ser ud til at synes godt om tatoveringen.

'Den ultimative huskeremse', skriver han til opslaget.