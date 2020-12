Lancerer duftlys: Det dufter som Drake

Drake er kendt for at have mange ting kørende ved siden af sin gloværdige musik-karriere, og nu har han lanceret en noget mærkværdig sidegeschæft.

Den canadiske rapper er gået ind i duftlys-branchen, hvor han har lanceret 'Better World Fragrance House', der lige nu har fem forskellige dufte.

Brandets hjemmeside er ikke helt oppe at køre endnu, men de bliver solgt på Rovolve.com. Her bliver en af de fem dufte, 'Carby Musk', beskrevet som en blød duft, der faktisk dufter som Drake.

Udover at dufte som den 34-årige rapper, så fortæller beskrivelsen også, lyset også fremkalder duften af rav, kashmir, ruskind og fløjl.

Drake gæstede Royal Arena i København tilbage i 2017. Foto: Nanna Navntoft

Drake-duften er prissat til lige under 500 kroner, mens de fire andre dufte, 'Good Thoughts', 'Sweeter Things', 'Williamsburg Sleepover' og 'Muskoka', er prissat til 295 kroner.

Gik du og håbede på at få fat i et lys, så dit hjem kunne komme til at dufte som Drake eller blot et af de andre lys fra 'Better World Fragrance House', så må vi desværre skuffe dig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Revolve's kundeservice, der ikke kan sige, hvornår duftlys-serien vender tilbage på lager.

Drake begyndte at tease for serien henover sommeren, og i oktober kunne Revolve på Instagram promovere verdensstjernens duftlys, hvor de skrev 'I påskønnelse af lanceringen 'Better World Fragrance House' i højtiden, er vi påbegyndt et samarbejde med Drake for at give et begrænset smugkig på fem af de ultra luksuriøse lys'.

