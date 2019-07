Langer ud efter modemagasin: - Det er kynisk og beskidt

- Jeg føler mig udnyttet, det er kynisk og beskidt.

Sådan lyder den hårde udmelding fra den norske komiker og forfatter Sofie Frøysaa.

Den 30-årige kvinde har medvirket i et interview om kropspositivisme i den norske udgave af modemagasinet Elle, men er chokeret over, at hendes billede har været en tur gennem Photoshop - til trods for at artiklen er ledsaget af rubrikken: 'Jeg ejer min krop.'

'Jeg ejer tydeligvis ikke min krop, når Elle synes, det er okay at retouchere mit ansigt og mine bryster på denne måde. Oh the fucking irony: HVAD er pointen med at skrive om kropspositivisme og selvaccept, når retoucheringen kommunikerer, at jeg ikke er god nok, som jeg er?', skriver hun på sin Instagram-profil.

Frøysaa har blandt andet skrevet bogen 'Jenteloven' sammen med 'Skam'-stjernen Ulrikke Falch, der også er udkommet på dansk.

Se også: Danske bloggere i shitstorm over 'gratis' drinks

Sofie Frøysaa og Ulrikke Falch har skrevet bogen 'Jenteloven'. Foto: Emma Sejersen/Ritzau Scanpix

Sofie Frøysaa er ikke den eneste norske kvinde, der retter en kritik mod Elle.

Også kropaktivisten Carina Elisabeth Carlsen er vred over at have medvirket i artikelserien i bladet, da hun også mener, at hendes billede er blevet redigeret.

'I går gjorde Sofie Frøysaa mig opmærksom på, at vi jo nærmest er blevet redigeret og photoshoppet til uigenkendelighed. Med tanke på, hvilken type sag det var ment at være, er det jo en hån,' skriver hun på sin Instagram-profil.

'Da jeg stillede op til interviewet, var det i håb om at kunne vise, at kroppe ser forskellige ud, og at det ikke er en forkert måde at have en krop på. Elle siger noget helt andet, når de retoucherer den pletfri,' tilføjer hun.

Se også: Mary erkender: Det kan jeg gøre bedre

Redaktøren for Elle, Petra Middelthon, har følgende svar til sit blads interviewofre ifølge VG:

'Vi synes selvfølgelig, at I er fine, som I er. I ELLE skal virkeligheden ikke manipuleres med. Vi skal aldrig formindske, forstørre eller forandre figur, former eller ansiktstræk, og det har vi heller ikke gjort med disse billeder. Men vi er kede af, hvis I synes, at udtrykket er blevet for poleret, og det tager vi til efterretning,' siger hun og tilføjer, at stilen skyldes, at bladet bruger fotografer, der sætter 'sofistikeret lys'.

Den forklarer køber Frøysaa imidlertid ikke.

– Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare lægger sig fladt ned. Det er jo helt åbenlyst, at lys ikke gør nogen slankere eller ændrer væsentlige ansigtstræk siger hun til VG.

Se også: YouTube-stjerne i modvind: Redigerer sig tyndere på billeder