Langer ud efter tv-vært: Kold, udspekuleret og nedværdigende

Tv-vært Ellen DeGeneres er slet ikke så varm og medfølende, som man skulle tro.

Det er hun i hvert fald ikke, hvis man spørger en række folk, der har arbejdet tæt med med den 62-årige amerikanske vært.

Senest er det Tom Majercak, der var hendes bodyguard under Oscar-showet 2014, hvor hun var vært, der langer ud efter hende. Det gør han til Fox News, hvor han fortæller, at hun er en helt anden person end den, hun bliver portrætteret som.

Som bodyguard skulle han i løbet af aftenen eskortere Ellen DeGeneres, hendes mor og hendes partner, Portia de Rossi. Et job, som ikke vil gå over i historien som et af de mere behagelige af slagsen, hvis man spørger bodyguarden.

Han fortæller blandt andet, at hun er en af de få kendisser, han har arbejdet for, der ikke engang tog sig tiden til at sige hej til ham.

Det var da Ellen DeGeneres var vært for Oscar-showet i 2014, at bodyguarden fik den dårlige oplevelse med sig. Foto: CAMERA PRESS/ED/CE/A.M.P.A.S

- Det begyndte at gå dårligt, da hun (De Rossi, Ellens partner, red.) introducerede mig til Ellen, og Ellen bare kiggede på mig ud af øjenkrogen og sagde ikke engang 'hej' eller 'tak, fordi du beskytter min mor, min kone og mig', siger Tom Majercak og fortsætter:

- Det var meget koldt, og det var meget udspekuleret, og det var faktisk også på sin vis nedværdigende den måde, hun behandler folk på, der står uden for hendes inderste kreds.

Plaget ham i årevis

Han fik mod på at fortælle om sin oplevelse med Ellen DeGeneres, da blandt andre medarbejdere på programmet 'The Ellen DeGeneres Show' fortalte, at hun var dårlig til at give klar besked om deres job-status og betale deres løn under coronapandemien.

- Det har plaget mig i årevis. Den her person lader til at være meget oplyst og positiv og fantastisk, og alle elsker hende og har ærefrygt, og det er bare ikke tilfældet, når du møder hende personligt, siger han.

Også youtuberen Nikkie de Jager har i april fortalt, hvordan hun blev behandlet dårligt, da hun gæstede Ellen DeGeneres' show. Det fortæller hun til &C Magazine.

I marts var også den amerikanske komiker Kevin T. Porter ude med riven. I et opslag på Twitter kaldte han Ellen Degeneres for 'et af de værste mennesker i verden'.

Ellen DeGeneres har endnu ikke kommenteret kritikken.