Larry King i sorg: Mister to børn på få uger

Larry King har to gange på under en måned oplevet den store sorg, det er, når ens barn dør.

I slutningen af juli døde hans 65-årige søn, Andy King, mens datteren Chaia King, 51, gik bort tidligere i denne uge. Det bekræfter den 86-årige tv-vært i et opslag på Facebook.

'Det er med sorg og en fars knuste hjerte, at jeg bekræfter tabet af to af mine børn,' starter han opslaget, hvor han fortæller, at de var gode mennesker, som han kommer til at savne meget.

Mens Chaia havde været syg i en kort periode, inden hun 20. august døde af kræft i lungerne, så kom Andys dødsfald som et chok.

Larry King fortæller, at sønnen døde 28. juli efter et hjerteanfald, der pludselig ramte sønnen uventet.

'Det føles så forkert, at vi har mistet dem. Ingen forælder burde være nødt til at begrave et barn,' skriver Larry King og sender samtidig en stor tak til alle de søde beskeder, familien har modtaget i sorgen, og han beder om, at de nu får tid til at sørge i fred.

Larry og Shawn fik to sønner sammen i løbet af deres 22 år lange ægteskab. Foto: Mediapunch/Shutterstock

Larry King har været gift med syv forskellige kvinder, som han har fået fem børn med. Nu er to af disse dog på tragisk vis gået bort.

Den legendariske tv-vært har selv kæmpet med helbredet i den seneste tid. I april 2019 blev han opereret i hjertet, men en måned inden operationen, fik han et hjerteanfald og var i koma i et par uger. Det afslørede han i december over for Extra TV.

Midt i kampen mod helbredet kom det desuden frem, at han havde søgt om skilsmisse fra sin kone gennem 22 år, Shawn King, 60, i løbet af 2019.