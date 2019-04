Larry King opereret

Talkshowværten Larry King er indlagt efter en hjerteoperation forleden.

Det oplyser Ora TV, som står bag talkshowet 'Larry King Now', på Larry Kings Twitter-profil, ligesom flere amerikanske medier som USA Today skriver om tv-stjernens tilstand.

85-årige King skulle ifølge tv-stationen torsdag have foretaget en planlagt ballonudvidelse, da han pludselig 'fik smerter i brystet og tog på hospitalet før tid for at blive undersøgt'.

'Hans læge foretog en succesfuld ballonudvidelse og satte stenter ind for at genåbne den forrige bypass fra 1987', lyder det i en udtalelse fra Ora TV.

I 1987 overlevede den populære tv-mand et hjerteanfald og fik i den forbindelse foretaget en femdobbelt bypass-operation.

Ventes udskrevet snart

Det omfattende indgreb fik ham til at kvitte både sine tre pakker smøger om dagen og slanke sig.

'Han er kommet til hægterne på hospitalet og ventes at blive udskrevet snart. Hans læger forventer, at han kommer sig fuldstændig', skriver Ora TV, som tilbageviser flere en række forlydender bragt i forskellige medier.

Han har ikke haft et hjerteanfald eller hjertestop.

'Larry er ved godt håb og takker alle for deres omsorg. Han ventes snart at vende tilbage til sine shows, 'Larry King Now' og PoliticKING with Larry King', meddeler Ora TV.

Larry King ramt af lungekræft

Ud over hjerteproblemer har King blandt andet fået konstateret lungekræft.

- Jeg dør nok midt i en udsendelse, sagde den dengang 83-årige Larry King, da han sommeren 2017 havde fået beskeden.

Talkshow-guruen lukkede og slukkede i 2010 sit berømte ’Larry King Live’-show på CNN efter 25 år, men er som bekendt fortsat med at lave tv.

Ora TV's meddelelse om Larry Kings helbred: