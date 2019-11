Lars von Trier-stjerne alvorligt syg: Indlagt i nat

Den franske superstjerne, der havde en stor rolle i Lars von Triers prisvindende musicalfilm 'Dancer in the Dark' fra 1999, er i nat blevet indlagt på et hospital i Paris.

Det skriver den franske avise Le Figaro, der samtidig mener at vide, at den 76-årige skuespillerindes tilstand er alvorlig.

Der hersker dog tvivl om, præcis hvor alvorlig hendes tilstand er.

Ifølge avisen Le Parisien skal Deneuve nu gennemgå grundige undersøgelser.

Avisen skriver desuden, at indlæggelsen skyldes overanstrengelse - angiveligt i forbindelse med optagelserne til en ny film af instruktør Emmanuelle Bercot.

Catherine Deneuve har været en af Frankrigs førende, internationale filmstjerner siden 1960'erne.