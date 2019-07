Ledte efter superstjerne: Anholdt med bat og handsker

En 32-årig mand har forklaret, at han ville have hjælp til sin musikalske karriere. Den købte myndighederne ikke

Det er ikke småting, man må finde sig i, hvis man er blandt verdens største kendisser.

Flere har været udsat for stalking - deriblandt Taylor Swift, og forleden var det igen nær gået galt for den kønne sangerinde.

Kendissitet TMZ skriver, at en 32-årig mand er blevet anholdt, efter han blev pågrebet af politiet i Westerly, Rhode Island. Det var bekymrede borgere, der kontaktede politiet, fordi de mente, at han opførte sig mistænkeligt nær sangerindens hjem. Blandt andet gik manden, der hedder David Page Liddle, rundt med en rygsæk, hvorfra der stak et metalbat ud.

Fyldt rygsæk

Da politiet mødte op, forsøgte han at flygte, men uden held. Da den 32-årige var indhentet, kunne politiet konstatere, at han udover battet af metal også havde handsker, et brækjern, lommelygte, skruetrækkere samt redskaber til at åbne en lås gemt i rygsækken.

Ifølge TMZ har manden forklaret, at redskaberne ikke var medbragt med dårlige intentioner. Til politiet har han fortalt, at han lige var kommet til byen fra New York, og inden da havde han besøgt Nashville og Memphis. Han indrømmer, at han forsøgte at få kontakt til Taylor Swift, men det skyldtes, at han ville have hende til at hjælpe ham med at stable en musikalsk karriere på benene.

Taylor Swifts problemer fortsætter. Foto: Ritzau Scanpix

Den købte myndighederne ikke, og han blev arresteret. Han bliver for tiden tilbageholdt med en fastsat kaution på 67.000 kroner.

Truede med voldtægt

Dermed fortsætter Swifts problemer. I 2018 blev en 38-årig mand, der ønskede at komme i kontakt med sangerinden, anholdt foran hendes gigantiske villa. Og samme år blev en 26-årig mand anholdt, efter han i årevis havde tilsendt hende trusler. Han havde eksempelvis truet med at dræbe og voldtage hende. Samtidig beskrev han sig som Taylor Swifts sjæleven.

En tredje mand blev idømt tre dages fængsel og tre års prøvetid, efter han forsøgte at kravle over muren til Swifts hjem.