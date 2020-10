Legendarisk Bond-pige død

Den verdenskendte guld-kvinde Margaret Nolan er død 76 år gammel.

Det bekræfter modellen og skuespillerens søn Oscar Deeks til Variety.

Instruktøren Edgar Wright var den første til at annoncere dødsfaldet på Twitter, hvor han i et rørende opslag fortalte om den legendariske Bond-pige.

'Hun var alt, hvad der var cool i 60'erne. Hun var med Beatles, hun var ikonisk i James Bond, og hun var med i 'Carry on', lyder det med stor beundring i opslaget.

Margaret Nolan blev født i 1943 i England og opvoksede i London.

Hun startede sin karriere som glamourmodel, hvor hun kaldte sig Vicky Kennedy. Hun skiftede dog tilbage til sit normale navn, da hun begyndte at spille skuespil.

Margaret Nolan medvirkede i The Beatles filmen 'A hard day's night', og hun spillede Dink i 'Goldfinger' det samme år.

Selvom rollen i 'Goldfinger' ikke var den største, var den en, man huskede.

Det var nemlig Margaret, der har reklamesøjle for filmen helt malet i guld med en guldbikini.

Shirley Eaton spillede guld-kvinden i Bond-filmen med Sean Connery.

Vendte stærkt tilbage

Selvom det var en kæmpe mulighed for Margaret, besluttede hun sig for ikke tage med rundt i verden og promovere filmen, men valgte i stedet at satse på skuespillet.

Hun medvirkede i flere film og tv-serier, men holdt en pause fra rampelyset i 80'erne.

Hun vendte dog tilbage til skærmen i 2011 og medvirkede i små roller til sin død.