Legendarisk skuespiller død 103 år gammel

En af Hollywoods allerstørste stjerner, skuespilleren Kirk Douglas døde onsdag 103 år gammel. Han er blandt andet kendt for sin glansrolle i titelrollen i storfilmen 'Spartacus' samt film som 'Champion' og 'Ærens Vej'.

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte filmmagasin Variety , CNN og BBC

Michael Douglas, der her står med sin, far siger et rørende farvel til legenden med et opslag på Instagram. Foto: Ritzau Scanpix

Han var far til skuespilleren Michael Douglas og familieoverhoved til en række Hollywood-personligheder, heriblandt hans to andre sønner producerne Joel og Peter Douglas samt hans barnebarn, skuespilleren Cameron Douglas.

Hans mest kendte søn, Michael Douglas, har også lagt en rørende afsked til sin far ud på Instagram. Her skriver han følgende:

'Det er med stor sorg, at mine brødre og jeg nu meddeler, at Kirk Douglas i dag har forladt os i en af alder af 103 år. Han var en af verdens store legender, en skuespiller fra filmens guldalder, der også levede et langt liv ind i sine gyldne år'.

'Men for mig og mine brødre Joel og Peter var han bare far. Og til Catherine var en vidunderlig svigerfar, og til sine børnebørn og oldebørn var han en vidunderlig bedstefar. Og til sin kone Anne et god ægtemand.'

'Kirks liv blev levet godt, og han efterlader sig en arv i filmens verden, der vil vare i mange kommende generationer'.

'Lad mig slutte med at sige de ord, jeg fortalte min far på hans sidste fødselsdag og som altid vil være sande: Far jeg elsker dig så meget, og jeg er stolt over at være din søn. #Kirk Douglas'.

artiklen fortsætter under billedet

Kirk Douglas blev Oscar-nomineret hele tre gange. Og i 1996 fik han en æres-Oscar.

Kirk Douglas i en scene fra sin mest berømte film 'Spartacus' overfor skuespillerinden Jean Simmons. Foto: Ritzau Scanpix.