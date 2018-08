Leonardo hygger sig: Så hot er Agdals afløser

Hollywoods største skørtejæger. Det mærkat sidder efterhånden godt og grundigt fast på 43-årige Leonardo DiCaprio. Det er de absolut bedste sild, han får på krogen, når han går og fisker blandt modeller og andre skønheder.

DiCaprios seneste erobring er den 21-årige topmodel Camila Morrone.

Nina Agdal gør det igen! Trussen kan ikke hives længere op

Parret er set sammen ved flere lejligheder - blandt andet under en skiferie i Aspen og til Ellen DeGeneres 60-års fødselsdag. Længe har de hævdet, at de kun var venner, men mere og mere tyder på, at det er den slags venner med fordele.

Senest er DiCaprio og Morrone set sammen på ferie i Italien, og der udvekslede de to mundvand.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kærlighedsferie i Italien. Foto: All Over Press

Inden den eftertragtede skuespiller faldt for smukke Camila Morrone, var det danske Nina Agdal, han scorede. Hun var angiveligt temmelig skeptisk overfor hans hang til modeller. Alligevel blev de kærester i en periode.

Medier: Nina Agdal og DiCaprio går fra hinanden

På listen over Leonardo DiCaprios erobringer er også 'Baywatch'-stjernen Kelly Rohrbach, Bar Refaeli og Gisele Bündchen.

26-årige Nina Agdal er i øvrigt kommet over sin romance med Leonardo DiCaprio. Tidligere på sommeren delte hun hvert fald en kærlighedserklæring i form af et hedt poolbillede af hende og Jack Brinkley-Cook, hvor hun skriver, at hun 'ikke kan vente til, at denne fyr kommer til det danske land'.