Ligner på en prik: Afdød Hollywoodstjernes søn er hans 'tvilling'

Luke Perrys søn Jack Perry går lige nu verden rundt, efter et billede af ham viser, hvor meget han ligner sin berømte afdøde far

Luke Perry er desværre væk, men hans børn er stadig aktive i Hollywood.

Lige nu er det skuespillerens søn, Jack Perry, der trækker overskrifter, fordi flere medier mener, at han ligeså godt kunne være sin fars tvilling.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Fox News.

Jack Perry, der er professionel wrestler og går under navnet 'Jungle Boy', blev fotograferet, da han var til Comic Con i New York fredag, og hans lighed med sin far er ikke til at tage fejl af.

Jack Perry ligner sin berømte far ifølge flere amerikanske medier. Foto: Lev Radin/Pacific Press/Sipa USA

'En rigtig god fyr'

Den 22-årige fyr var i byen for at promovere showet 'All Elite Wrestling', der sendes for første gang onsdag.

På Instagram skrev sønnen, at det havde været en fantastisk oplevelse og godt at promovere sin tv-debut.

Luke Perry døde i marts kun 52 år gammel efter et slagtilfælde.

Jack Perry har tidligere udtalt sig om sin far til Entertainment Tonight.

- Det, jeg er mest stolt af ved min far, er, at han altid var en virkelig god fyr. Alle fik ikke chancen for at lære ham at kende, men jeg tror, at alle dem, der rakte ud efter hans død, viser, at han virkelig var en god fyr. Det var jeg glad for at se. Han var elsket af alle, og det var rart at se, fortalte han.

Jack Perry var glad for støtten efter faderens alt for tidlige død. Foto: MediaPunch/Shutterstock

