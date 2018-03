Lisa Bonet kommenterer Bill Cosby-sag for første gang

Se også: Ny nedtur for voldtægtsanklaget verdensstjerne: Datteren er død

Hun blev kendt som Denise Huxtable i 'The Cosby Show', hvor hun som 16-årig spillede sammen med den nu skandaleramte og voldtægtsanklagede skuespiller og komiker Bill Cosby.

Lisa Bonet har indtil nu afholdt sig fra at kommentere de voldsomme anklager, men i et interview med hjemmesiden Net-a-Porter fortæller hun nu, at hun ikke kendte til de tilbøjeligheder som Bill Cosby står anklaget for, men at hun alligevel anede, at der var noget galt. Det skriver blandt andre Huffington Post

- Der var bare en energi. Og den slags skummel, mørk energi kan ikke holdes nede, siger hun om sin oplevelse af Bill Cosby, da de spillede sammen i en af verdens mest populære tv-serier.

Skyggeside

På et direkte spørgsmål om, hvorvidt hun fornemmede, at Bill Cosby havde en skyggeside, svarer hun: 'Altid'.

I interviewet understreger Lisa Bonet, at hun ikke føler behov for at være bagklog eller hævngerrig, men trygt overlader det til retssystemet at finde ud af, hvad der er op og ned i den opsigtsvækkende sag.

- Jeg har intet behov for at sige: 'Hvad sagde jeg'. Det overlader jeg til karmaen og retssystemet.

Lisa Bonet yderst til højre i den store familie. Foto: All Over

Det er almindelig kendt, at Lise Bonet og Bill Cosby allerede under optagelserne til tv-serien havde et anstrengt forhold.

Blandet andet var Cosby modstander af, at Lisa Bonet havde sagt ja til filmen 'Angel Heart', hvor hun medvirkede i en nøgenscene med Mickey Rourke.

Bill Cosby var efter sigende også modstander af, at Lisa Bonet som 20-årig giftede sig med rockstjernen Lenny Kravitz.

80-årige Bill Cosby er anklaget for at have bedøvet og voldtaget flere kvinder. Retssagen genoptages næste måned.

Voldtægtsanklaget verdensstjerne optræder igen