Lokker fans: 'Det burde jeg ikke tale om'

Lisa Kudrow fortæller nu mere om den genforening, der er planlagt for holdet bag den populære serie 'Friends'

Stjernen bag karakteren Phoebe fra tv-serien 'Friends' har afsløret, at der er tale om langt mere end bare et interview med skuespillerne og skaberne bag den legendariske serie.

Lisa Kudrow fortæller om det meget omtalte genforeningsafsnit i forbindelse med sin rolle i den nye Netflix-serie 'Space Force'.

Det skriver flere medier, der har set interviewet. Heriblandt The Sun og Mirror.

Hun fortæller, at selvom der er tale om en forsinkelse, er man stadig klar på en genforening.

- Det kommer helt sikkert til at ske. Vi bliver ved med at smide datoer i vores kalender. Når vi kan, gør vi det. Planlægningen er faktisk ret langt fremme. Men det står ret klart, at hvis folk ikke kan samles, kan vi ikke gøre det, lyder det fra skuespilleren.

Lisa Kudrow var lige ved at afsløre alt for meget. Foto: Ritzau Scanpix

Må ikke tale om det

Oprindeligt skulle afsnittet have været ude 27. maj, men det er blevet rykket rundet coronavirus.

Under interviewet skulle Lisa Kudrow også svare på, om genforeningen bliver med en manuskript, eller om det bare bliver skuespillerne og skaberne, der sidder og taler om gamle dage.

Her lokkede den populære skuespiller da også lidt for, at det bliver lidt vildere, end man lige i første omgang havde troet.

- Der er nogle andre ting i det. Ting som jeg ikke burde tale om. Fordi det skulle være godt. Men de ting kan ikke ske som tingene er lige nu. Vi har bare besluttet os for en anden dato, og så må vi jo se, om vi kan gøre det der.

Der er derfor lagt op til noget af en overraskelse til fans af serien, der havde sin sidste episode tilbage i 2004.

Tidligere på året har Jennifer Aniston også skrevet på Instagram, at holdet har planlagt en genforeningsepisode.

Siden da har fans glædet sig til afsnittet, der skal sendes hos HBO.

