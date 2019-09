Lopez viser muskler

Det var altafgørende for den 50-årige Jennifer Lopez at komme i god fysisk form i forbindelse med hendes rolle som ex-stripperen Ramona i filmen 'Hustlers'.

Men selv om filmen allerede er færdig indspillet, fortsætter hun sin intensive fitness-træning. Helt friske billeder fra Miami viser den muskuløse Jennifer Lopez på vej til træning.

(artiklen fortsætter under billedet)

I talkshow'et 'Late Night With Seth Meyers' afslørede Jennifer Lopez onsdag aften, at det havde været ekstremt svært og en stor fysisk udfordring at lære 'pole-dancing'

'Det er helt ærligt noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Det krævede virkelig meget træning, fortæller Jennifer Lopez.

Jennifer afslørede også, at hun til sin første pole-dancing-træning ankom i jogging-bukser og t-shirt. Men hun blev med det samme bedt om at smide jogging-bukserne og t-shirten.

'Din hud er nemlig det, som får dig til at holde dig bedre fast på pole-stangen, siger Lopez, der blev bedt om kun at være iført sport-bh og korte hotpants, når hun trænede.

Filmen tager udgangspunkt i en gruppe eks-strippere, der slår sig sammen for at gå imod deres tidligere velhavende kunder på Wall Street. Historien er baseret på en artikel, der gik viralt på New York Magazine.

Udover Jennifer Lopez kan man også møde musikerne Cardi B og Constance Wu i filmen, der får premiere senere på året.

Filmen har premiere i de danske biografer den 19. september.