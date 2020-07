'Love is Blind'-stjerne afslører ny kæreste

Efter kærligheden brast mellem Jessica Batten og Mark Cuevas i Netflix-programmet 'Love is Blind', har den smukke amerikaner nu fået sig en ny mand i sit liv.

Det viser hun på Instagram, hvor parret har fejret den amerikanske uafhængigheddag sammen i weekenden.

'Glædelig fjerde juli!', skriver Jessica på Instagram til to billeder af hende og Benjamin McGrath, der er en californisk ankel- og fodkirurg, som også er far til to.

'Frihed er ikke gratis. Jeg er glad for at kunne følge mit hjerte og vælge min egen lykke. Jeg håber, at I alle sammen vil gøre det samme. For dem af jer, der spørger, det her er grunden til, at jeg ville gøre det hele igen. Jeg kan ikke vente med at dele flere af vores eventyr med jer', lyder det yderligere i opslaget.

Jessica har delt lidt mere om sin nye kærlighed i stories på Instagram.

Her viste hun videoer af de to, der cyklede sammen på stranden, og skrev, at det var deres yndlingsting at lave sammen - og også var sådan, de mødtes.

Hun delte også, at de to har været sammen et stykke tid. Hun svarede en fan, at parret har set hinanden i fire måneder.

Og denne gang har hun fundet en partner, der har samme alder som hende selv - og altså ikke er 10 år yngre, som Mark i Netlifx-programmet.

Hvis du vil læse mere om parrene fra 'Love is Blind', kan du gøre det her (+).