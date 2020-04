'Love Island'-deltager tilbage i jobbet som apoteker

Stoppede som realitystjerne for at bekæmpe coronakrisen som apoteker

For nylig chokerede den 29-årige realitystjerne Anna Vakili sine mange fans, da hun skiftede bikinier og sexede kropsnære kjoler som Love Island-deltager ud med sit arbejdstøj som apoteker, fordi hun ville medvirke til at bekæmpe coronakrisen via sit job som apoteker i London.

I går lagde Anna Vakili et opslag ud på Instagram, hvor hun bad folk om at slippe deres fordomme. Her præsenterede hun både et billede af sig selv som deltager i reality-serien 'Love Island' samt et billede af sig selv som apoteker iført beskyttelsesmaske. Til opslaget skrev Anna Vakili følgende:

'Skaf jer en kvinde, der kan begge ting!! Jeg vil gerne sige noget til alle dem, der gennem mine studier og min karriere har fortalt mig, at mit image ikke fungerede ved både at være både en sexet glamour kvinde og en professionel sundhedsarbejder. Jeg siger til jer, at jeg kan være, hvem som helst, som jeg ønsker at være. Det handler om at være tro mod sig selv. Hvordan du ser ud, har intet at gøre med, hvordan du tænker. Lad os nu bryde alle fordommene.'

Anna Vakili genoptog faktisk sit job som apoteker i London den 1. april midt under corona-krisen i England. På sin første arbejdsdag lagde hun et opslag ud på Instagram, hvor hun skrev følgende:

'Første dag på arbejde som apoteker, siden jeg forlod Love Island. Der er næsten gået et år, siden jeg sidst arbejdede som apoteker. Wow. Jeg kan ikke forstå, at tiden er gået så hurtigt. Jeg havde ikke planlagt at starte mit arbejde så hurtigt. Men med alt det, som er sket, følte jeg, at det ville være forkert, hvis jeg ikke gjorde det. Vi kan alle bekæmpe dette sammen. Vær sikker. Bliv hjemme. Red liv.'