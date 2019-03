Luke Perrys forlovede bryder tavsheden

Den amerikanske stjerne Luke Perry døde mandag af et slagtilfælde. Nu har hans forlovede udtalt sig til det amerikanske medie People

- De sidste 11 og et halvt år med Luke har været de gladeste år af mit liv. Jeg er taknemmelig for min tid med ham, skriver Wendy Madison Bauer i en udtalelse til det amerikanske magasin People.

Hun mistede mandag sin forlovede, den verdenskendte tv-stjerne Luke Perry, der døde af et slagtilfælde. Stjernen, der knuste kvindehjerter på stribe i tv-serien Beverly Hills 90210, blev 52 år gammel.

- Jeg takker hans børn, familie og venner for deres kærlighed og støtte. Vi har fundet trøst ved hinanden og det faktum, at vores liv blev rørt af en ekstraordinær mand. Han vil blive dybt savnet.

Tirsdag tog Luke Perrys 18-årige datter, Sophie Perry, bladet fra munden og delte et par rørende mindeord til sin far. Det samme gør Jack Perry, der til daglig er wrestler, nu.

Det sker i et rørende opslag på Instagram, hvor han har delt et billede fra en af sine wrestling-kampe, hvor Luke Perry står i hjørnet og hepper.

'Han elskede at støtte mig i alting, og han inspirerede mig til at gøre det bedste, jeg kunne. Jeg har lært så meget af dig, og mit hjerte er knust, når jeg tænker på alle de ting, du ikke kan være med til', skriver Jack Perry i opslaget.

'Jeg vil savne dig hver dag, jeg går på denne jord. Jeg vil gøre alt, jeg kan, for at bære dit minde videre og gøre dig stolt. Jeg elsker dig, far', skriver han videre.

Samtidig har Jack Perry annonceret, at han ikke vil deltage i sine planlagte wrestling-shows den kommende tid grundet faderens død.

Efter tidligt dødsfald: Nu fortæller Luke Perrys datter om sin far

Alt er gået stærkt

Også Sophie Perry har hyldet sin far på de sociale medier efter hans død. Hun var i Malawi, hvor hun efter alt at dømme arbejdede frivilligt, da faderen blev indlagt, men nåede lige hjem i tide til at få sagt farvel.

'Meget er sket den seneste uge. Alt er gået så stærkt. Jeg nåede lige hjem fra Malawi for at være sammen med min familie. Og i de seneste 24 timer har jeg modtaget overvældende meget kærlighed og støtte. Jeg kan ikke svare alle de mange hundredvis smukke og dybfølte beskeder, men jeg ser dem, og jeg takker jer alle sammen for at sende positive tanker til mig og min familie', skriver hun i opslaget.

'Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige eller gøre i denne situation. Det er noget, man aldrig får lært, hvordan man skal håndtere - især ikke når det hele sker i fuld offentlighed. Så bær over med mig og vid, at jeg er taknemmelig for al den kærlighed. Bare på en stille måde', tilføjer hun.

Efter Luke Perrys død: Her er familiens ord

Perry, der især er kendt for rollen som rigmandssønnen Dylan McKay i 'Beverly Hills 90210', blev indlagt med et slagtilfælde 28. februar og døde, mens han var omgivet af sin familie.

'Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedfar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner,' lød det i en pressemeddelelse i forbindelse med annonceringen af hans tidlige død.

Perry var sammen med sin ekskone, Minnie Sharp, der er mor til Sophie Perry og hendes tre år ældre bror Jack Perry, fra 1993 til 2003.