Lykkelige stjerner bekræfter rygter

To er blevet til tre hjemme hos kendisparret Sophie Turner, 24, og Joe Jonas, 30. Det bekræfter parret over for US Weekly og PEOPLE.

'Sophie Turner og Joe Jonas er lykkelige over at kunne bekræfte fødslen af deres baby,' lyder den korte meddelelse, som medierne har fået.

Bekræftelsen kommer få timer efter, at TMZ som det første medie kunne erfare, at 'Game of Thrones'-stjernen fødte onsdag 22. juli på et hospital i Los Angeles.

Ifølge mediet er det en pige, parret har fået, og de har valgt at give hende navnet Willa.

Skuespilleren Sophie Turner, der bedst er kendt for sin rolle som Sansa Stark i hitserien 'Game of Thrones', og musikeren Joe Jonas fra bandet Jonas Brothers har været hemmelighedsfulde omkring det meste af deres forhold.

Parret blev første gang set sammen ved MTV Europe Music Awards i Holland i 2016. Tre år senere blev de gift i al hemmelighed i Las Vegas og senere ved en stor ceremoni i Paris.

Sophie Turner og Joe Jonas valgt længe også at holde graviditeten hemmelig, selvom rygterne begyndte at svirre. Først i midten af maj blev graviditeten bekræftet, da parret viste babybulen frem under en gåtur i Los Angeles.

Nu er fødslen altså en realitet.