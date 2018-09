Målmager med ny sexet scoring

Den tidligere Liverpool-spiller Danny Ings, der nu tørner ud for Southampton, har åbenbart et godt tag på skønheder.

Normalt scorer han mål på fodboldbanen, men han kan også score i privatlivet.

Således er hans nye scoring den 19-årige britiske model Ruby Blake, skriver The Sun.

Det er så gået ud over en anden skønhed.

I to år har han været kæreste med den australske model, 22-årige Georgia Gibbs, som har intet mindre end en finaleplads i Miss Universe-konkurrencen på sit CV.

- Det ser ud til, at forholdet er døet hen at dømme efter hans aktivitet på de sociale medier med Ruby. Det er tydeligt, at han har sit fokus andre steder, siger en ven af Georgia Gibbs til avisen.

Ruby Blake kan da bestemt også fordreje hovedet på selv den mest stivnakkede brite.

Ruby Blake har tidligere været sammen med 'Love Island'-vinderen Kem Cetinay. Sine ynder har hun bl.a. vist frem i videoer med Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne og Zayn Malik.

Nu tyder det altså på, at det er Danny Ings, hun har sat øjnene på. Han fik kontrakt med Liverpool, der købte ham for små 70 millioner kroner af Burnley, for tre år siden. Opholdet blev dog skadesplaget, og for nylig skiftede han til Southhampton på en leje-aftale, som kan gøres permanent ved slutningen på sæsonen for en antalt pris på 140 millioner kroner.

Imens ser det ud til, at det også er tid for Georgia Gibbs at komme videre.

Det får hun nok ikke svært ved.

