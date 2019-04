Målmand tigger Elton John: Aflys i København

18. maj gæster Elton John Danmark og giver koncert i en udsolgt Royal Arena - eller gør han?

Hvis det står til Premier League-keeperen Ben Foster, skal den 72-årige sanger aflyse sin optræden på dansk grund omgående. Det skriver The Sun.

Årsagen er den, at lige præcis 18. maj skal Watford, der har Foster mellem stængerne, spille FA Cup-finale mod Manchester City på Wembley Stadium i London. Kampen fløjtes i gang klokken 18 og bare to timer senere skal Elton John stå på scenen i København.

Derfor kan det selvsagt ikke lade sig gøre for Elton John at overvære klubben, som han en gang ejede og nu er æresmedlem af, spille den prestigefulde finale.

Men for Ben Foster er der slet ingen tvivl om, hvad musikeren skal gøre.

- Det er ikke et dilemma. Han skal aflyse lige nu, siger han til The Sun og fortsætter.

- Jeg kender masser af mennesker, som jeg ved, skal holde bryllup og sådan noget den dag. Men det er deres egen skyld, pikhoveder. At booke et bryllup om sommeren på den finaledagen..., siger han.

Nu lå det ikke lige frem i kortene, at Watford, der aldrig har vundet et trofæ, skulle nå til finalen i den store af de to pokalturneringer i England. Men det vil den tidligere landsholdskeeper sådan set blæse på.



- Jeg tror ikke, du kunne have forudsagt det i begyndelsen af sæsonen. Men da sæsonen kom i gang, var det indlysende, at vi havde chancen for at gøre noget stort, siger han.



Elton John er med garanti ærgerlig over sammenfaldet mellem koncerten i Danmark og Watfords finale, men der er ingen forlydener om, at han så meget som overvejer at droppe koncerten i København på hans Farewell Yellow Brick Road-tur.

Ben Foster vil i øvrigt ikke selv spille FA Cup-finalen. Den overlader Watfords 36-årige førstemålmand til reserven, Heurelho Gomes, der har stået i klubbens pokalkampe.

- Heurelho fortjener det, det gør han virkelig, har Foster tidligere sagt.