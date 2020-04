Måtte hyre vagter: - Mit undertøj var altid væk

Ifølge den 49-årige tyske supermodel Claudia Schiffer har en karriere som supermodel ikke kun sine fordele.

I et interview med britiske Elle fortæller Claudia Schiffer, at hun måtte hyre sine egne sikkerhedsvagter for at beskytte sit undertøj, fordi det så ofte blev stjålet, når hun var på modelopgaver.

- Folk skar huller i teltene og prøvede at tage billeder af os. Vi havde sikkerhedsvagter på hvert modeshow, siger Claudia Schiffer til Elle.

Claudia Schiffer på catwalken i 1995. Foto: Ritzau Scanpix.

Sindssyg tid

Supermodellen beskriver tiden som 'sindssyg' og sammenligner det med at være en rockstjerne.

Niveauet for sikkerheden var meget høj, og da hendes berømmelse var på sit højeste var det så slemt, at hun ikke kunne komme hen til sin bil, hvis der ikke blev ryddet en sti til hende.

- Når jeg var på ude på catwalken og kom tilbage, var mit undertøj næsten altid væk - min bh, mine knickers..væk!, siger Claudia Schiffer.

Claudia Schiffer fik sit gennembrud i 1990'erne, og siden da har hun prydet catwalks verden over.

I dag er hun 49 år, og om fem måneder bliver supermodellen 50 år gammel. Det er dog ikke noget, hun bekymrer sig om.

- Jeg har fået mange vidunderlige komplimenter i mit liv. Men så kommer du til næste trin og kommer videre, siger Claudia Schiffer og forsætter:

- Du behøver ikke blive kaldt smuk hele livet. Det er gode minder, men så bliver du ældre, og du overlever.

