Madonna forklarer flytning: - Jeg er vred

Pop-dronningen Madonna og fire af hendes seks børn har det seneste års tid boet i Lissabon.

Hidtil har hun forklaret flytningen med sønnen Davids fodbold-ambitioner. Den tilsyneladende talentfulde 15-årige er blevet optaget på fodboldklubbben Benficas akademi for unge spillere.

Men der var også en anden grund til at rykke teltpælene op - i hvert fald midlertidigt.

- Jeg følte, det var et godt tidspunkt, vi havde behov for forandring, og jeg ønskede at forlade Amerika for en stund. Som du ved, er det ikke Amerikas fineste øjeblik. Ikke, at det at forlade Amerika vil forandre noget som helst, fortæller Madonna det italienske Vogue.

Hun nævner ikke navnet Donald Trump, men det er tydeligt, at hans valg til præsident har været en faktor i beslutningen.

Ved en Women March sidste år var Madonna temmelig klar i mælet om, hvad hun syntes om den nye præsident.

- Til alle de kritikere, der siger, at denne march ikke vil betyde noget, siger jeg 'fuck you, fuck you'. Ja, jeg er vred, ja, jeg er oprørt, ja, jeg har tænkt en masse om at sprænge Det Hvide Hus i luften, men jeg er klar over, at det ikke vil ændre noget. Vi må ikke havne i fortvivlelse. Det gode vandt ikke ved dette valg, men det gode vil sejre til slut, sagde hun bl.a. i en tale til forsamlingen.

Trump kaldte hende et par dage senere 'rædselsfuld, en skamplet for vort land'.

Madonna fastslog dog, at hun ikke er voldeligt anlagt, men at hun havde talt i metaforer, og at hun faktisk havde indledt sin tale med disse ord:

'Jeg ønsker at starte en revolution - med kærlighed'.