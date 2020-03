Madonna i bizar badekar-video

I en bizar video, som popstjernen Madonna i går publicerede på Instagram, sidder hun nøgen i et badekar fyldt med rosenblade og filosoferer over coronavirus, mens man i baggrunden kan høre dyster klavermusik.

I videoen siger Madonna blandt andet følgende:

- Det er sådan med coronavirus. Den er ligeglad med, hvor rig du er, hvor kendt du er, hvor morsom du er, hvor klog du er, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvilke historier, som du kan fortælle, siger Madonna, der også mener, at coronavirus skaber ligestilling:

'Det, som er forfærdeligt ved den, er, at den også har gjort os ligestillede på mange måder. Som jeg sagde i slutningen af 'Human Nature': Hvis skibet går ned, går vi alle ned'.

I sin tekst til opslaget har Madonna kort og kontant skrevet: Ingen diskriminering. Covid-19!!

Voldsom kritik fra fans

Instagram-opslaget blev dog modtaget med voldsom kritik fra flere af Madonnas 14,9 millioner følgere, der mener, at den velhavende Madanna fra sit elfenbenstårn er helt ude af trit med den barske virkelighed.

En bruger skrev følgende:

'Sikke noget sludder. Mens jeg er nødt til at gå på arbejde, kan du sidde og tage et boblebad med rosenblade.'

En anden bruger skrev:

'Vi kan alle dø af sygdommen. Men de fattige kommer til at lide mere. Lad være med at romantisere denne her tragedie'.

En tredje skriver:

'Hvis skibet går ned, tror du så virkelig, at vi går ned sammen, mens du sidder i dit badekar og har folk til at arbejde for dig. Jeg elsker, min dronning. Men virkeligheden uden for dine palæer er meget anderledes i forhold til, hvad du tror. Hold dig i sikkerhed. Men prøv at være lidt mere empatisk overfor de mindre priviligerede.'

