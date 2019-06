Madonna raser: - Jeg føler mig voldtaget

Madonna er helt klart på krigsstien i sit seneste opslag på det sociale medie Instagram.

Her langer hun ud efter mediet New York Times, der i deres seneste nummer har skrevet om 'Like a virgin'-sangeren og brugt lang tid sammen med verdensstjernen.

- At sige, at jeg er skuffet over artiklen, ville være en underdrivelse. Du kan ikke fixe samfundet og dets evindelige lyst til at ødelægge og nedgøre det, de ved, er godt. Specielt når det kommer til stærke kvinder, skriver hun i sit opslag, hvor hun har delt nogle af billederne, der skal bruges til artiklen om hende.

Fokuserede på al det kedelige

Den 60-årige stjerne forklarer, at journalisten brugte utrolig lang tid med hende, og at hun blev lukket ind i en verden, som mange andre aldrig kommer til at opleve.

'Men han valgte at fokusere på det trivielle som etniciteten på min stand-in, eller hvilket materiale mine gardiner var lavet af, og kommentarerne om min alder sluttede aldrig. Det ville aldrig være blevet nævnt, hvis jeg var en mand', skriver hun.

Ifølge Madonna får hele oplevelsen hende til at føle sig udnyttet og fornedret.

'Jeg føler mig voldtaget. Og ja, jeg må gerne sige det, fordi jeg rent faktisk blev voldtaget, da jeg var 19 år gammel. New York Times er nogle af dem, der har startet patriarkatet, og jeg siger: Død over patriarkatet!'.

Artiklen om Madonna kan læses her.

