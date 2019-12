Madonnas datter i vildt nøgen-orgie

Et modeshow for tøjfirmaet Desigual endte i en hed og kælen affære. 23-årige Lourdes Leon spillede en hovedrolle i den temmelig pikante forestilling

Det går vildt for sig på den kunstneriske front i Miami i disse dage.

En helt almindelig banan er blevet solgt som en kunstværk for vanvittige 120.000 dollars - to gange endda. Det skal der naturligvis noget til at konkurrere med.

Brugte et år på dette kunstværk: Sælges for én million

Ikke desto mindre tog tøjmærket Desigal kampen op, da der under Art Basel i Miami Beach i Florida skulle skabes hype om brandet.

Blandt andre var Madonnas 23-årige datter, Loudres Leon, hyret til at spille en hovedrolle i showet, der endte i et nøgent orgie, hvor alle modellerne smed tøjet og kyssede og krammede på kryds og tværs.

Fuld gang i Desigual-showet i Miami. Foto: Getty Images

Lourdes Leon var iført en ferskenfarvet spraglet sag, da hun som den sidste model ankom til showet og fik sat gang i sagerne.

Se også: Madonna skærer sin datter fra

Hun fandt sammen med Kristen Alvarenga, som hun byttede mundvand med under den fem minutter lange seance.

Se Loudres Leon folde sig ud i orgiet her:

Peter Davis, der er chefredaktør for modemagasinet L’Officie, lagde i weekenden dette klip ud fra showet.

Orgiet varede omkring fem minutter, men ifølge Peter Davis føltes det noget længere, fordi alle stod op heppede imens.