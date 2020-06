'Mamma Mia! 3' på trapperne?

De fleste sang med på Mamma Mia!, da ABBA's sange blev skrevet ind i et teaterstykke og senere en film af samme navn.

Og nu lyder det, at en tre'er er på vej.

I hvert fald hvis det står til Judy Craymer, som er producer på det originale teaterstykke og Mamma Mia!-filmen fra 2008 med Maryl Streep og Amanda Seyfried i hovedrollerne og filmen fra 2018, hvor Lilly James og Cher havde de bærende roller.

Se også: Björn afslører: Nu er der nyt om ABBA-comeback

Det fortalte hun i et interview med Daily Mail, som Variety også skriver om.

Se også: Ny 'Mamma Mia!': Annette Heick er langt bedre end Meryl Streep

Havde det i tankere

Hun havde planlagt at komme i gang med tankerne bag en tredje og sidste film, men coronakrisen ramte, og hun fandt det svært at fokusere.

- Jeg havde planlagt at komme i gang med det, i mit hoved havde det foregået i disse måneder. Men så kom covid-19-tågerne, fortæller hun til mediet.

- Jeg tror, at der en dag kommer endnu en film, fordi det er meningen, at det skal være en trilogi, forstår du. Jeg ved, at Universal gerne vil have mig til at lave en, forklarer Judy Cramer.

Se også: Annette Heick indrømmer: - Faktisk er jeg en lidt tarvelig mor

ABBA's numre

Mamma Mia! er en musical, som er baseret på den svenske popgruppe ABBA's mange sange. Omdrejningspunktet i den første fortælling er Sophie og moren Donna, som bor på en smuk græsk ø og driver et hotel. I jagten på at finde Sophies far inviterer hun tre af Donnas gamle flammer til øen.

I Mamma Mia! Here we go again er det moren Donnas baggrund, som driver den livsglade musical.

ABBA-Björn: De smed vores sange i skraldespanden

Nye sange?

Den tredje Mamma Mia!-film er ikke officielt blevet bekræftet, og derfor er det heller ikke kendt, hvad den kommer til at handle om. Men Judy Cramer fortæller, at den nye film kan indeholde nye numre fra popgruppen.

Om der kommer en ny film eller ej, så kan man nyde de to første film. Den første blev udgivet i 2008, og verden skreg efter en opfølgning, som holdet bag hitfilmen lod vente ti år på sig.

Hvis man er ægte Mamma Mia!-fan, kan man krydse fingre for, at produceren får sin vilje.

Den verdenskendte musical blev lavet i en dansk version i januar 2020 med Anette Heick som hovedrollen Donna.