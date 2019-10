Man fatter ikke hendes alder: Tv-stjerne deler nøgenbillede

Det er næsten ikke til at forstå, at tv- og filmstjernen Suzanne Somers netop er fyldt 73 år

Selvom man for længst har nået pensionsalderen, kan man stadig være en steg.

Det er den kendte skuespillerinde Suzanne Somers et pragteksempel på.

'Her er jeg i mit fødselsdagstøj på min 73-års', lyder teksten til opslaget, hvor Somer stiller op uden en trevl på kroppen i forbindelse med fejringen af mærkedagen onsdag.

Og det er da næsten heller ikke til at fatte, at skuespillerinden, der blandt andet er kendt for sin hovedrolle i tv-serien 'Kaos i famlien', der i 90'erne kørte på dansk tv, til næste runde fødselsdag skal puste 80 lys ud.

I dag er Somers primært aktiv som forretningskvinde, hvor hun blandt andet sælger tøj og skønhedsprodukter, ligesom hun holder foredrag særligt om sundhed.

Hun fik allerede i 1968 sin debut på det store lærred, mens hun i de senere år også har deltaget i en række realityprogrammer, blandt andet den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.

