Mand anholdt: Slog Hollywood-stjerne ned på åben gade

Det tog halvanden måned, men politiet i New York har nu anholdt den mand, som ifølge dem stod bag et umotiveret overfald på Hollywood-stjernen Rick Moranis i starten af oktober.

Torsdag 1. oktober klokken 07:24 kom den 67-årige skuespillere gående stille og roligt på gaden, da han pludselig blev slået ned af en mand, der gik forbi ham.

Hollywood-stjerne slået ned på åben gade

Det umotiverede overfald blev fanget af et overvågningskamera, og politiet bad offentligheden om hjælp til at finde manden. Det var dog politiet selv, der lørdag spottede den mistænkte.

'Takket være falkeblikket hos en politiassistent hos NYPD Transit (en afdeling, der står for sikkerheden i metroen) er den mistænkte blevet anholdt og sigtet,' skrev politiet i New York lørdag aften på Twitter.

67-årige Rick Moranis slog slog hovedet, ryggen og hoften, da han blev slået ned. Foto: Mediapunch/Shutterstock

Flere medier - heriblandt NBC News - skriver, at den anholdte er en 35-årige mand, der blev spottet af betjenten i metroen tæt ved stedet, hvor overfaldet på Rick Moranis fandt sted.

Den mistænkte blev anholdt og siden sigtet for vold og for at have haft 'intentioner om at forvolde alvorlige fysiske skader på en anden person'. Årsagen til overfaldet kendes fortsat ikke.

Skuespilleren slog hovedet, ryggen og hoften, da han blev slået ned, men han kunne selv sørge for at komme på hospitalet, hvor han blev undersøgt, inden han gik til politistationen og anmeldte overfaldet.

Stoppede efter tragedie

Med roller i de to første 'Ghost Busters'-film, 'Honey, I Shrunk the Kids' og 'The Flintstones' var Rick Moranis et stort navn i 1980'erne og 90'erne, men en tragedie satte en stopper for en lovende karriere, da hans kone, Ann, døde af brystkræft, og han blev alene med parrets to børn.

- Jeg er aleneforælder, og jeg fandt ud af, at det var for svært at passe mine børn samtidig med alle de rejser, der er, når man laver film. Så jeg tog en lille pause. Og den lille pause blev til en længere pause - og så fandt jeg ud af, at jeg ikke savnede det, sagde han i 2005 til USA Today.

I perioden efter konens dødsfald lagde han stemme til en række animationsfilm - blandt andet 'Bjørnebrødre' - men nu er børnene voksne, og han er så småt klar til at vende tilbage til tv-skærmene.

Inden længe vender han tilbage med efterfølgeren til succesfilmen 'Honey, I Shrunk the Kids' fra 1989. Det sker i Disney+-filmen 'Shrunk'.