Mangler kun tre kilo

Skuespiller Rebel Wilson er tæt på at nå sit mål om at tabe 20 kilo i 2020

Den 40-årige skuespiller Rebel Wilson har sat sig et meget konkret mål for 2020 hvad angår livsstilsændring og vægttab.

Tidligere på året meldte hun ud til sine knap ni millioner følgere på Instagram, at hun, inden året var omme, ville være 20 kilo lettere.

I løbet af året har hun holdt sine mange fans grundigt opdateret om, hvordan det går med det ambitiøse forvandlingsprojekt, der heldigvis ser ud til at køre på skinner.

Hendes seneste selfie er ledsaget af en kort, men præcis opfordring: 'Just call me Fit Amy' ('Kald mig bare slanke Amy'). En tydelig reference til hendes bedst kendte rolle som 'Fede Amy' i filmen 'Pitch Perfect' fra 2012.

Gennembruddet førte til yderligere roller, hvor Rebel Wilson også blev brugt som den overvægtige birolle - blandt andet i film som 'Bridesmaids' og 'Isn't it Romantic'.

I sin seneste opdatering meddeler hun, at hun nu kun mangler tre kilo for at at være i mål.