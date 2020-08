Manu Sareen i stor brøler: Gjort helt til grin

Da den tidligere politiker Manu Sareen tirsdag på Facebook lagde en video ud, hvor man kan se hans lille datter give fuckfinger til ham, havde han nok ikke regnet med, at det senere ville udvikle sig til et viralt hit, der ville sprede sig til pressen. Til videoen skriver Manu Sareen:

'Min datter er blevet stor og fræk.'

I kommentarfeltet var der dog en Facebook-bruger, der kritiserede Manu Sareen for, at han ikke tog det alvorligt, at hans datter havde givet fuckfinger. Brugeren skrev i øvrigt, at hvis hans tiårige datter havde givet fuckfinger, så havde hun fået en verbal kæmpe skideballe.

Hertil svarer Manu Sareen på Facebook blandt andet følgende:

'Alle mine fire børn har givet finger og er verdens dejligste børn, og det tror jeg også deres pædagoger og lærere kan skrive under på. Jeg gav også for lidt finger i min ungdom.'

Hele sætningen får dog ubevidst en mere lummer betydning i det danske sprog og kan meget nemt misforstås.

Her ses Manu Sareen under sin tid som minister i en ministerbil foran Christiansborg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det blev også hurtigt opdaget på Twitter, hvor Manu Sareen blev hængt til tørre for sine mærkværdige formuleringer.

Det opdagede Manu Sareen selvfølgelig, så onsdag lagde han et opslag ud på Instagram, hvor han skrev følgende:

'Når man kommer til at udtrykke sig forkert og først bliver gjort opmærksom på det dagen efter #fuckfingergate.'

En Twitter-bruger ved navn Mathias Emiliussen havde fået øje på Manu Sareens usædvanlige formulering og skrev følgende på Twitter:

'Vores tidligere kirke- og børneminister. Hands down.'

En anden bruger skrev:

'HAHAHAHAHAHAHAHA!! Jeg kan ikke finde ud af, om det er et ufrivilligt sjovt Freudian slip eller et sygt ballsy move, men either way så hyler jeg af grin!'

Og en tredje skrev kort og godt:

'Hvad fanden er det manden skriver.'

'Det er bare sjovt'

Ekstra Bladet har kontaktet Manu Sareen for at få nogle kommentarer på hans usædvanlige formuleringer i Facebook-kommentaren:

- Jeg er jo vant til, at forskellige sager kan sprede sig på de sociale medier. Det tager jeg ikke så tungt. Det er bare sjovt.

- Ved du godt, at hele din formulering kan have en lidt mere lummer betydning på dansk?

- Ja, det er jeg udmærket klar over. Det er også derfor, at jeg lagde et opslag ud på Instagram om sagen dagen efter, siger Manu Sareen og tilføjer:

- Jeg er blevet bombarderet med sms' er fra mine venner. De er simpelthen flade af grin over mig, siger Manu Sareen og begynder selv at grine højt.