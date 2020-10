Massiv kritik: Det er grotesk

På Twitter kalder brugerne den nu 40-årige realitystjerne Kim Kardashian West for både ’grotesk’ og ’ufølsom’.

Det sker som følge af, at hun har delt en række billeder på Twitter, hvor hun viser, hvordan hun fejrede sin nylige fødselsdag med en coronapause.

Hun starter sin lange Twitter-tråd med at fortælle sine over 67 millioner følgere, hvor ’ydmyg’ og ’velsignet’ hun føler sig – særligt i disse tider.

‘Før Covid tror jeg ikke, der var nogen af os, som virkelig satte pris på, hvilken simpel luksus det er at kunne rejse med familie og venner i et trygt miljø,’ skriver hun på Twitter og fortsætter:

’Efter to uger med adskillige sundhedstjek samt at jeg bad alle om at gå i karantæne, så overraskede jeg min nærmeste inderkreds med en tur til en privat ø, hvor vi kunne lade som om, alt var normalt for en kort stund.’

Herefter beretter realitystjernen om deres fantastiske oplevelser på den private ø.

’Vi dansede, cyklede, svømmede nær hvaler, roede i kajak, så film på stranden og så meget mere,’ skriver hun om fødselsdagsfejringen.

Kim Kardashian West, som ifølge Forbes er god for omkring 4,9 milliarder kroner, understreger, at hun ved, at det ikke er alle, som har samme mulighed som hende.

’Jeg er klar over, at for de fleste mennesker er dette noget, som er langt uden for rækkevidde lige nu, så i øjeblikke som dette bliver jeg ydmygt mindet om, hvor privilegeret mit liv er,’ skriver hun afsluttende på Twitter.

Deler bikini-billeder med stærkt budskab

Tonedøvt

Den lange tråd på Twitter har givet voldsomt bagslag for realitystjernen.

’Det ser ikke pænt ud at dele muntre nyheder som denne, mens mennesker kæmper og dør. Se mig, jeg er sindssygt rig, kan blive testet hver dag, flyve mine venner til private øer og lade som om det helvede, I lever i, ikke eksisterer. Hov, vent, det gør det ikke for mig. Jeg er rig!’ skriver en ironisk Twitter-bruger.

Og der er mange flere, som ligeledes mener, at fødselsdagsfejringen er usympatisk og virkelighedsfjern.

’Wow, min familie har stadig ikke mødt min seks måneder gamle baby, men jeg er glad for, du er rig!’ skriver en bruger, mens en anden skriver:

’Jesus Kristus, Kim, det her er måske en af de mest tonedøve ting, du nogensinde har delt. Folk dør, mister deres indkomst og sulter lige nu.’

’Jeg kan ikke kramme min mor, men jeg er glad for, at du kunne komme på din privat ø og gøre, hvad der passer dig,’ skriver en tredje.

