McCartney i badebukser: Imponerende fysik

I sin storhedsperiode med det legendariske britiske rockband The Beatles skrev Paul McCartney sammen med John Lennon sangen 'When I am Sixty Four', hvor de beskrev kærligheden, efter at man havde fyldt 64 år. Sangen havde blandt andet det kendte omkvæd: 'Will you still need me, will you still feed me, when I'm sixty-four'.

John Lennon og Paul McCartney i deres unge år. Foto: Ritzau Scanpix.

Paul McCartney har for længe siden passeret de 64 år og er i dag 78 år gammel. Men han er i den grad 'still going strong' og har faktisk en imponerende fysik i forhold til sin alder.

Det beviste han i løbet af søndagen på en strandtur til The Hamptons uden for New York, hvor han iført et par blå badebukser viste sin aldrende krop frem, efter at han frejdigt havde svømmet rundt i vandet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

78-årige Paul McCartney holder sig stadig godt. Foto: Ritzau Scanpix.

Tidligere i denne måned fik Paul McCartney i øvrigt muligheden for at blive høvding for en indiansk ø i Canada, efter at han blev nomineret som kandidat til at blive høvding for Walpole Island First Nation.

Øen er et indianer-reservat på en ø, der grænser op til den amerikanske stat Michigan og til Canada. Kommunaldirektøren for øen Walpole Island har til TMZ forklaret, at Hollywood-stjernen Ryan Reynolds også er nomineret til at blive høvding på øen.