Med tårer i øjnene: Nu kan vi hele som land

Med tårer i øjnene gav Jennifer Lopez sin takketale, efter hun modtog prisen som 'Folkets ikon 2020' under 'People's Choice Awards' søndag aften.

Hun fortalte, hvordan trængslerne i 2020 havde været med til at bringe tingene i 'balance'.

- Det viste os, hvad der betød noget, og hvad der ikke gjorde. For mig forstærkede det det vigtigste: Folk, os alle sammen - at hjælpe hinanden, elske hinanden og være gode mod hinanden, lød det fra Lopez, der sendte en særlig tak til sine fans og sin familie, der ifølge sangeren fik hende gennem svære tider, når hun ikke selv kunne.

- Jeg accepterer prisen med ydmyghed og taknemmelighed og håber, at vi kan begynde at hele som land og stå stolte sammen i harmoni.

Et sandt ikon

Da den 51-årige sanger modtog prisen, blev hun blandt andet lykønsket af den 53-årige Nicole Kidman.

- Du er et sandt ikon. Jeg har kendt dig længe nu, og jeg har set dig fra stærk til stærkere, sagde Kidman over et video-opkald fra Australien.

Lopez fortalte and hun som kvinde og latino måtte kæmpe hårdere for sine drømme, og at hun håber at inspirere kvinder 'i alle aldre og farver, fra hele verden', så de kan vide, at de kan, hvad de vil og være stolte af, hvem de er.