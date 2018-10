Medie: Brystbombe arresteret - mistænkt for spritkørsel

Tv-personligheden og tidligere glamourmodel Katie Price er blevet arresteret. Mistænkt for at køre bil i påvirket tilstand

Den barmfangre tv-stjerne Katie Price er blevet anholdt i det sydlige London.

Det skriver Sky News og BBC.

En talsperson fra Metropolitan Police udtaler, at bilen, hun kørte, vakte opsigt, da der var tydlige skader på den.

Katie Price har tidligere fået taget flere vovede billeder. Foto: LOBO PRESS INT.

- Den 40-årige kvinde, der var inde i bilen, blev anholdt anholdt, mistænkt for at køre, mens hun var påvirket af alkohol.

Ifølge BBC blev Katie Price kørt til south London police station, hvor hun i skrivende stund stadigvæk er.

Brystbomben er mor til fem børn, og tidligere i år forliste hendes tredje ægeskab.

