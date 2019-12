Medie: Kendt rapstjerne død

Den kun 21-årige rapper Juice Wrld, hvis karriere næsten lige er startet med et brag, er død. Ifølge mediet TMZ døde han af et slagtilfælde, som han fik, mens han befandt sig i lufthavnen Chicago's Midway Airport.

Juice fløj fra Californien til Chicago, hvor han landede søndag morgen. Efter at have forladt flyet gik han gennem lufthavnen og fik pludselig et slagtilfælde. Det har vidner fortalt til TMZ.

Cook County Medical Examiners Office i Illinois har bekræftet dødsfaldet til NBC

Juice Wrld fik sit første hit med nummeret Lucid Dreams i 2018. Foto: Shutterstock

Politiet har forklaret, at han blødte ud af munden, da lægerne kom frem for at tilse ham i lufthavnen.

Kilder har til TMZ forklaret, at Juice stadig var bevidstløs, da han i hast blev bragt til det nærmeste hospital. Men her blev han erklæret død kort efter. Dødsårsagen er stadig uklar.

Politiet har til det amerikanske medie Chicago Suntimes bekræftet, at en 21-årig ung mand fik et slagtilfælde i lufthavnen tidligt søndag morgen, efter at han havde forladt et privat jetfly. Han blev kørt til hospitalet og blev erklæret død.

Han har blandt andet lavet et hit med Ellie Goulding.

Juice Wrld har ca. otte millioner følgere på Instagram.

Den unge rapper, der næsten lige havde startet sin karriere, kravlede til tops på hitlisterne i 2018. Hans første store hit kom i sommeren 2018 med nummeret 'Lucid Dreams', der røg ind på en andenplads.

Hans sang 'All Girls Are The Same' blev også et hit, da Lil Yachty medvirkede på et remix.

Juice Wrld er død 21 år gammel. Foto: Shutterstock

