Medie: Kylie Jenners ekskæreste kræver faderskabstest af nyfødt datter

Mystikken omkring Kylie Jenners graviditet, der indtil da i offentligheden kun havde eksisteret offentligt på rygtebasis, kulminerede i weekenden, hvor hun bekræftede, at hun havde født en sund og rask pige.

Kort efter førte afsløringen med sig, at fans også kunne få et glimt af et andet purungt medlem af Kardashian-klanen: Kim Kardashians nyfødte datter.

Kylie Jenner afslørede inden længe, hvad hendes lille datter skulle hedde – og det er ikke noget helt normalt navn.

Billedet, hvor realitystjernen for første gang viser sin og rapperen Travis Scotts lille baby frem, slog meget hurtigt alle rekorder, og er nu historiens mest likede billede på Instagram.

Men da hun lidt efter delte et billede af sin nyfødte datters garderobe, gik hendes fans helt amok.

Nu er der imidlertid muligvis kommet skår i Kardashian-familiens babyglæde.

Ifølge realitymediet Radar Online har Kylie Jenners ekskæreste, rapperen Tyga, i forbindelse med fødslen krævet en faderskabstest af den lille pige.

- Tyga vil have en DNA-test, fordi han virkelig tror på, at der er en chance for, at babyen kan være hans, siger en kilde angiveligt til mediet.

Tyga og Kylie Jenner havde i flere år, før hun indledte forholdet til 25-årige Travis Scott, et on/off-forhold til Tyga. Sidste gang, de officielt gik fra hinanden, var i april 2017.