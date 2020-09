Medie: Robert Pattinson smittet med coronavirus

Robert Pattinson, der i øjeblikket er i gang med at filme 'The Batman', hvor han spiller hovedrollen som Batman, er blevet smittet med coronavirus.

Det erfarer Vanity Fair.

Over for mediet bekræfter Warner Bros., at en af deres medarbejdere på settet er smittet med coronavirus. De ønsker dog ikke at bekræfte, om det er 34-årige Robert Pattinson, der er tale om.

- En medarbejder på produktionen af 'The Batman' er blevet testet positiv for coronavirus og er blevet isoleret jævnfør de gældende retningslinjer. Derfor er optagelserne midlertidigt afbrudt, lyder det fra filmselskabet.

Robert Pattinson har endnu ikke selv bekræftet, at det er ham, der er smittet med den frygtede virus.

Robert Pattinson er især kendt for sin rolle som Edward Cullen i 'Twilight'-filmene. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Ud over Robert Pattinson har 'The Batman', der er instrueret af Matt Reeves, også skuespillere som Paul Dano og Zoë Kravitz på rollelisten.

'The Batman' har efter planen premiere i efteråret 2021.