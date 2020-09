Medier: Beckhams smittet med corona efter fest

Victoria og David Beckham har angiveligt haft coronavirus, og de frygtede, at de var 'superspredere' efter at have fløjet fra USA til Storbritannien

Efter en kæmpe fest i Los Angeles i marts måned, hvor David Beckham promoverede sin nye fodboldklub, Inter Miami, fik han og konen, Victoria, konstateret covid-19. Flere familiemedlemmer og personalet til festen har ligeledes været syge.

Det skriver flere engelske medier - blandt andre The Sun - der skal have talt med en nær ven af familien Beckham.

Et mareridt

Det celebre par frygtede, at de kunne have været 'superspredere' af virussen efter at være fløjet fra Los Angeles til Storbritannien, hvor de skulle fejre deres søn Brooklyns 21-års fødselsdag og senere nåede at flyve retur igen.

Parret blev først testet efter festen.

- Det har været et absolut mareridt, siger den nære ven angiveligt ifølge The Sun.

- David var på job for sin klub, Inter Miami, og Victoria og familien fløj ned til ham for at støtte ham, lyder det.

Da parret kom hjem, begyndte både David og Victoria at få det dårligt, siger kilden.

- David begyndte at blive syg, og så fik Victoria ondt i halsen og høj feber.

- Samtidig fik flere af deres ansatte - inklusive chauffører, bodyguards og assistenter - at blive syge. Et par af dem ret alvorligt, siger den anonyme kilde ifølge The Sun.

Karantæne

Victoria Beckham skulle angiveligt have taget situationen meget alvorligt og sendte hele familien i karantæne i mere end to uger.

- Hun var virkelig rædselsslagen for, at de kunne være superspredere, og hun gjorde, hvad hun kunne for at mindske risikoen fremadrettet.

Hverken David eller Victoria Beckham har kommenteret sagen, og deres talsperson vil hverken be- eller afkræfte påstanden om coronasmitte.