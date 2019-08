Medier: Hjemløs britisk kongelig efterlyst af politiet

Den britiske aristokrat Rowan Lascelles, der er nummer 65 i rækken til den britiske trone, er eftersøgt af politiet.

Det skriver blandt andet britiske Daily Mail og The Mirror.

Mandag valgte den 41-årige Rowan Lascelles ikke at møde op i retten, London Magistrates Court, hvor han i sit fravær blev dømt skyldig for at have været truende og racistisk over for to dørmænd.

Rowan Lascelles er tipoldebarn af George V af Storbritannien, og er efterlyst af politiet. Foto: Privatfoto

I retten blev det fortalt, at aristokraten var blevet overfaldet af, hvad der lignede tre hjemløse mænd uden for et kasino i London klokken tre om natten 18. juni.

Da to dørmænd skyndte sig ud for at stoppe overfaldet, blev de i stedet for taknemmelighed mødt af ubehagelige tilråb.

Rowan Lascelles skulle ifølge dørmændene have spyttet mod dem, råbt racistiske skældsord og sagt 'er du her lovligt?' til en af dem.

- Han fornærmede os og sagde, at jeg var en muslim, der skulle vende tilbage til mit hjemland, fortalte dørmanden Mr. Florin.

Optrinnet endte med, at dørmændene lagde ham på jorden uden for Hippodrome Casino på Leicester Square, indtil politiet kom.

Hovedpersonen selv nægtede sig skyldig. Han fortalte til politiet, at han ikke havde været racistisk i sine udtalelser.

Retten i London har udsendt en arrestordre, da han ikke mødte op i retten mandag.

På trods af den fornemme familiebaggrund, skulle Rowan Lascelles ifølge Daily Mail selv være hjemløs.

Han har angiveligt sovet på sofaer hos venner rundt omkring i London, siden han kom hjem fra en tur til Cambodia i 2006.

Her var han endt i retten, da han havde kastet en russisk trompetists computer i en sø. Han havde tidligere ønsket at arbejde med film, men endte med at rejse rundt med et cirkus i Frankrig.

Kongelig familie

Rowan Lascelle, der er det næstældste barn ud af en søskendeflok på fire børn, er søn af James Lascelles og hans første kone Fredericka Ann Duhrssen.

Hans far er fætter til Dronning Elizabeth 1., og er derfor med i rækkefølgen til tronen. Faren var musiker og stiftede bandet Global Village Trucking Company i de tidlige 1970'ere.

Hans onkel er David Lascelles 8. Jarl fra Harewood. Han bor i et imponerende hjem, Harewood House, der blev bygget til den velhavende plantage- og slaveejer Edwin Lascelles i det 18. århundrede.

Rowan Lascelles tipoldefar, George V, var konge af Storbritannien og kejser af Indien fra 1865 til 1936.

Harewood House, Leeds. Foto: Samuel Atkins/Shutterstock

Rowan Lascelles tipoldefar, George V, var konge af Storbritannien og kejser af Indien fra 1865 til 1936.

Kong George V på sin hest ved Isle of Wight i England. Foto: Ritzau Scanpix

Rækkefølgen til den britiske trone

Rækkefølgen til den britiske trone

Rækkefølgen til den britiske trone