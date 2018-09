Medier: Mac Miller er død

Den amerikanske rapper Mac Miller er død.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt TMZ og Varity.

TMZ skriver, at de har talt med en unavngivet kilde i politiet, der overfor mediet bekræfter, at den 26-årige rapper angiveligt døde af en overdosis fredag.

Han skulle være blevet fundet fredag eftermiddag i sit hjem, hvor han blev erklæret død på stedet, skriver medierne.

Mediet ABC7 skriver, at rapperens hjem bliver undersøgt af politiet. Politiet bekræfter ifølge mediet, at en person er fundet død på stedet.

Mac Millers rigtige navn er Malcolm James McCormick, og han er fra Pittsburg i USA.

Han skulle ellers være startet på en turné i næste måned med sit nye album Swimming, der udkom 3. august. For under et døgn siden siden skrev han 'Jeg vil gerne bare på turné' på Twitter.

I just wanna go on tour — Mac (@MacMiller) 7. september 2018

Rapperens mest kendte sang 'Donald Trump' har fået over 145 millioner visninger på YouTube.

Mac Miller, der tidligere har været kæreste med sangerinden Ariana Grande, optrådte på Roskilde Festival i 2012 og i København 2011.