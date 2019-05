Medier: Prinsesse Dianas 28-årige niece dater 60-årig

Den 28-årige Lady Kitty Spencer, der er niece til afdøde prinsesse Diana og kusine til prins William og prins Harry, dater ifølge flere medier den 60-årige mode-mogul Michael Lewis, der i øvrigt er ældre end Lady Kitty Spencers egen 55-årige fra Charles. Han er bror til afdøde prinsesse Diana og er i øvrigt kendt som Jarlen af Spencer.

Det skriver flere medier heriblandt The Telegraph, Daily Mail , Hello! og Extra. Og der er i løbet af de sidste par dage offentliggjort billeder i diverse medier, hvor parret på Manhattan i New York ikke forsøger at skjule deres forhold. Se i de ovenstående dybe medie-links flere billeder af parret i New York.

Parret er både fotograferet hånd i hånd på et billede, og på et andet billede har Kitty Spencer lagt sin hånd på Michael Lewis' skulder, mens de er ude at spadsere i New York. På Kitty Spencers hånd kan man i øvrigt se en stor, funklende ring. Der blev også taget et billede nogle dage før, hvor parret sammen forlader The Mark Hotel i New York. I øvrigt det samme hotel, hvor hertuginden af Sussex, Meghan Markle, i februar måned holdt 'baby shower'.

Michael Lewis er født i Sydafrika, men bor i dag i London. Han er ejer af den populære mode-kæde 'Whistles' og har ifølge flere medier en formue på omkring 680 millioner kroner.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Smukke Kitty Spencer dater ifølge flere medier med en mand, der er mere end dobbelt så gammel, som hun selv er. (Foto: All Over Press)

Kitty Spencer har i øvrigt i en lang årrække boet i Sydafrika med sine søskende. Men hun flyttede til London for en del år siden. Her har hun holdt sig lidt uden for mediernes søgelys.

Stjal opmærksomheden ved bryllup

Men da hun i maj 2018 deltog i sin fætter Harrys brylup med Meghan Markle ændrede det sig fra den ene dag til den anden. Den smukke Kitty var nemlig iført en elegant grøn dragt, der i den grad tiltrak sig seernes opmærksomhed ved det tv-transmitterede bryllup. Og pludselig var interessen meget stor for den relativt ukendte kusine Kitty.

- Mine følgere på instagram gik fra 17.000 til en halv million på en enkelt nat. Jeg troede, at jeg havde forvekslet min mobiltelefon med en andens. Jeg var nødt til at lukke for notifikationerne på min Instagram, fordi min telefon var ved at gå død, fortæller Kitty Spencer til Harpers Bazaar.