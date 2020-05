Mediestjerne håner musikers bikinibilleder

Det er ikke nogen hemmelighed, at den 28-årige Little Mix-stjerne Jesy Nelson ofte deler bikini-billeder på Instagram - eller billeder, hvor hun er mere eller mindre afklædt.

Det har nu fået den britiske mediestjerne Katie Hopkins til at kritisere popstjernen hårdt i et indlæg på Twitter, hvor Katie Hopkins skriver følgende:

'Disse desperate daglige billeder viser, at den der opfundne dokumentar er fandens uærlig. Piger. Vær bedre end det her. Skønhed ligger i styrken. Og ikke i en svaghed, der har brug for en daglig bekræftelse.'

Således skriver medie-profilen Katie Hopkins i opslaget på Twitter, hvor hun har tilføjer to Instagram-billeder af Jesy Nelson.

These desperate daily pics are showing that contrivance of a documentary to be darn insincere.



Girls. Be better than this. Beauty is in strength, not weakness that needs validating daily. pic.twitter.com/spPSjLYhK6 — Katie Hopkins (@KTHopkins) May 11, 2020

I opslaget henviser Katie Hopkins til en dokumentarfilm på BBC om nethad, hvor Jesy Nelson fortæller, at hun siden sit gennembrud i 'X Factor' i 2011 har været udsat for nethad mod sin krop, og at hun på et tidspunkt i sit liv ved et tilfælde forsøgte at begå selvmord på grund af nethaderne.

Katie Hopkins er især kendt som klummeskriver i store britiske medier. Hun har også haft sit eget talkshow på TV 'If Katie Hopkins Ruled the World' samt deltaget i 'Celebrity Big Brother'.

Den kendte medieprofil Katie Hopkins. Foto: Ritzau Scanpix

Jesy Nelsons ekskæreste, realitystjernen Chris Hughes kendt fra 'Love Island, kom dog hurtigt på banen på Twitter, hvor han i et opslag forsvarede Jesy Nelson mod det voldsomme Twitter-angreb fra Katie Hopkins og skrev følgende:

'Hvad med at du stoppede med at være en bitch hele dit liv. Lad hende nu være i fred. Du prøvede det også en gang for nogle år siden. Og det påvirkede hende mentalt. Stop nu med at være et røvhul. Hun (Jesy Nelson) har styrke. Hun er smuk. Og hun har et hjerte, som du kun kan drømme om at få'.