Mega-stjerne anklaget for sexmisbrug

Musikeren R. Kelly bliver nu retsforfulgt for misbrug af flere kvinder

Den amerikanske musiker R. Kelly bliver nu retsforfulgt for sexmisbrug af ti kvinder.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sigtelsen kommer, efter at flere kvinder i løbet af de seneste år uafhængigt af hinanden har stået frem i medierne og fortalt, at de er blevet seksuelt misbrugt af R. Kelly.

En dommer i Chicago har fredag aften dansk tid udstedt en arrestordre på musikeren.

Stjernens advokater afviser alle anklager.

R. Kelly, hvis rigtige navn er Robert Kelly, er en af de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Han er især kendt for nummeret 'I believe i can fly'.

