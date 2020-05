Megastjerne deler private billeder

Det er ikke hver dag, at man får lov til at følge med i livet hos familien Beckham. Men i anledning af den tidligere fodboldspiller David Beckhams 45 års fødselsdag deler kone og tidligere Spicy Girl Victoria Beckham en kærlig hjemmelavet videohyldest på Instagram.

Til videoen skriver designeren:

'Tillykke med fødselsdagen til den bedste far. Vi fejrer i karantæne og savner @brooklynbeckham og alle vores venner og familie i dag. Vi elsker jer så meget.'

I sin videohilsen til ægtemanden har Victoria Beckham lagt fokus på deres helt almindelige familieliv, og viser hidtil usete billeder bland andet fra en tur i Disneyland, hvor fodboldstjernen har en Mickey Mouse-kasket på, en tur i parken, hvor David Beckham fodrer gæs i en park og gode minder med børnene.

I et opslag tidligere på dagen lagde Victoria Beckham et 23 år gammelt billede op af parret. På billedet ses et ungt og meget glad par, som går med deres to rottweiler-hunde.

Til det 23 år gammelt billede skriver hun:

'Tillykke med fødselsdagen @davidbeckham. Jeg husker tilbage på vores gåture med Snoop og Puffy (parrets hunde, red.) i Manchester for alle de år siden. Vi lufter stadig hunde sammen efter 23 år. Jeg elsker dig så meget.'