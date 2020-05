Megastjerne: - Føler mig som den grimme ælling

Selvom man er en af verdens største stjerner, så er det ikke altid lige nemt. Det er Britney Spears et levende bevis på.

Hun var i 90'erne og 00'erne toppen af poppen, men nu afslører hun i et opslag på Instagram, at hun har følt sig som den grimme ælling, da hun var yngre.

Den 38-årige superstjerne deler et selfie, hvor hun indleder med en anekdote fra barndommen.

'Jeg stoppede med at have pandehår, da jeg gik i 3. klasse og jeg husker det, som var det i går. Det var så stor en ting, at jeg skulle vise min pande. Det var kun de smukke mennesker i syden, som kunne det og jeg har aldrig følt mig pæn nok til at kunne.'

Artiklen fortsætter under billedet...



Det kan være svært at forstå, at hun har følt sig som den grimme ælling. Foto: Ritzau Scanpix

Den smukke sangerinde følte sig ikke lige så pæn, som alle de andre omkring hende.

Grimme ælling

'Jeg havde virkelig dårlige tænder, og jeg følte mig som den grimme ælling.' fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den ærlige popsild forklarer hvordan pigerne fra hendes barndom, som deltog i skønhedskonkurrencer ikke havde pandehår, men Britney Spears følte sig ikke smuk nok til at være 'som de piger'.

Men det var ikke kun det manglende pandehår den blonde superstjerne var ked af.

'Jeg tog hen til et modelbureau, men jeg var ikke køn nok, så jeg tog hjem og sagde til mig selv: Måske kan jeg gøre som de ældre piger og vise min pande. Jeg gjorde det, og det så så grimt ud, men jeg følte, at jeg var smuk', skriver hun i sit opslag.

Britney Spears, som har to sønner, fortæller ligeledes, at folk beskytter sig på forskellige måder, og pandehår var hendes måde at føle sig beskyttet på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan så det ud, da hun optrådte i Staples Center i LA i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

20 års jubilæum

I den forgangne weekend kunne hun fejre 20 års jubilæum på det verdenskendte album 'Oops!... I Did it Again'. Det delte hun ligeledes på sin Instagram. En ukendt fan havde lavet en sammenklippet video af Britney Spears tilbage fra dengang, hvor hittet udkom.

Til videoen skriver hun: 'Tusinde tak til hvem end, som har lavet denne video.' 'Jeg er virkelig en heldig pige', skriver Britney spears.

