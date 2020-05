Megastjerne i chok: Får fingeren af ufødt datter

Som forældre må man gå langt og sluge et par kameler, når det gælder ens børn. Det har megastjernen Katy Perry måtte sande.

Hun fik sig nemlig noget af en overraskende mors dags-gave fra sin ufødte datter, da hun var på vej til en ultralydsscanning på mors dag.

På Instagram delte sangstjernen videoen med sine små 96 millioner følgere med teksten:

'Når ens ufødte datter rækker fuck fra livmoderen, så ved du, at du får kamp til stregen' efterfulgt af et hashtag #HappyMothersDayToMe.

I videoen, kan man høre den amerikanske popsild grine i forargelse: 'Hun gav mig seriøst langemanden (Række fuck, red.)'

Sangfuglen, som er gravid med sit første barn med sin forlovede, Orlando Bloom, kan tælle mange celebre venner. Og det viser kommentarerne på den humoristiske video også.

Den britiske sangerinde Rita Ora skriver: 'Præcis som sin mor', og hentyder til, at æblet ikke falder langt fra stammen. Og ligesom Rita Ora skriver, så stemmer mange fans også i.

'Som mor, så datter'.

Katy Perry viser stolt maven frem. Foto: Youtube/Capitol Records

Afslørede graviditet i musikvideo

I sin nyeste video til sangen 'Never worn white' viste Katy Perry for første gang sin mave frem.

Her kan man som seer tydeligt se den smukke stjerne stå og holde om sin gravide mave til sidst i videoen.

I en live på Instagram efter udgivelsen af sangen fortalte sangeren lidt om sine planer den kommende tid.

- Der kommer til at ske meget denne sommer. Jeg skal ikke kun føde bogstaveligt, men også billedligt. Jeg ved, det er noget, I har ventet længe på. Lad os bare kalde det en 'to for en', lød det i klippet, som E News har citeret.

Katy Perry danner par med skuespilleren Orlando Bloom. Parret har været sammen i tre år og været forlovet i et år.

- Jeg er glad. Vi er spændte og glade. Og det er nok det længste, jeg har holdt en hemmelighed for jer. Jeg vil gerne fortælle jer alt, men jeg ville også gøre det på den bedste måde. Igennem noget musik, fordi det er sådan, jeg taler til jer, fortalte hun i liven.

Det bliver Katy Perrys første barn, men nummer to for Orlando Bloom, der allerede har sønnen Flynn på ni år med modellen Miranda Kerr.