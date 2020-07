Megastjerne sagsøgt: Ekskone kræver 24,5 millioner

Det kan være dyrt at tale over sig

Han er rig, berømt og beundret og har dermed alle kort på hånden til et liv, der er få forundt. Men skandalerne har været mange i den ikoniske sanger og entertainers liv.

Selvom Elton John har lagt sprut og stoffer i ekstreme mængder på hylden, så dukker skeletterne op fra gamle dage.

Tidligere kunne Ekstra Bladet fortælle, at den britiske hitmagers ekskone sagsøgte ham, men nu er grunden og beløb også kommet frem.

Brud på kontrakten

Elton Johns ekskone, den tyskfødte Renate Blauel, kræver en erstatning på tre millioner pund, svarende til omkring 24,5 millioner kroner, fordi hun mener, at han har brudt deres 'skilsmisse-kontrakt', skriver Independent.

Sådan så det dengang glade par ud, da de blev gift i Australien tilbage i 1980'erne. Foto: Shutterstock

Renate Blauel, som var gift med verdensstjernen fra 1984 til 1988, sagsøger Elton John, fordi han har skrevet om hende i sin selvbiografi med titlen 'Me', der blev udgivet i 2019.

Ifølge retsdokumenter mener ekskonen, at nogle udtalelser, som blev skrevet i selvbiografien, er brud på den aftale, det tidligere ægtepar lavede, da de blev skilt for 32 år siden.

Ifølge Independant står der i dokumenterne, at Elton John indgik en aftale om at fjerne nogle passager i biografien, inden den skulle udgives. Ekskonen mener, at nogle af de kommentarer, som ikke blev slettet, sparker gang i nogle mentale problemer, hun tidligere led af.

I et kapitel af bogen beskriver Elton John, hvordan han 'føler stor skyldfølelse og anger' på grund af den smerte, han har påført hende under ægteskabet.

Sprang ud

Det tidligere ægtepar mødte hinanden, da Elton John var i gang med at indspille sit comeback-album 'Too Low for Zero' tilbage i 1983. Hun arbejdede som lydtekniker på albummet. Året efter blev de gift, mens de var på turné i Australien. De blev som nævnt skilt i 1988.

Efter skilsmissen sprang han ud som homoseksuel. Men det var heller ikke lige let for 'Rocket Man'-sangeren. I sin selvbiografi beskrev han, hvor svært det var at blive skilt fra konen, ligesom han havde svært ved at acceptere sin seksualitet.

Dengang var Elton endnu ikke offentligt sprunget ud som homoseksuel. Foto: Shutterstock

'Jeg har knust en, jeg elsker, og en, som elsker mig ubetinget,' skrev han.

'På trods af al smerten var der ingen bitterhed involveret overhovedet. De efterfølgende år, hver gang der var noget med mig, ville pressen dukke op på hendes dørtrin for at lede efter noget snavs på mig, men hun holdt tæt hver gang, hun har aldrig udfrittet mig. Hun bad dem bare om at lade hende være i fred,' skriver han.

Ingen kontakt

I bogen skriver han ligeledes, at det er begrænset, hvor meget han har med sin ekskone at gøre.

'Jeg har set hende én gang efter vores skilsmisse. Da jeg fik børn, inviterede jeg hende over til mit hjem Woodside, fordi jeg ville have, at hun skulle møde dem. Jeg ville gerne se hende. Jeg ville gerne have, at hun var en del af vores liv. Og at vi var en del af hendes på den ene eller anden måde. Men hun ville ikke, og jeg pressede ikke på. Jeg må respektere, hvordan hun har det,' lød det.

Nu lever han et mere roligt liv med sin mand, David Furnish, og deres to fælles børn.